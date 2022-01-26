هكذا أجابت سعاد حسني على ميرفت أمين عن إنجابها.. ذكرى ميلاد السندريلا

تاريخ طويل للفن والسينما المصري لم تجد خلاله الشاشات سوى «سندريلا» وحيدة فقطت استحقت ذلك اللقب ولازمها طوال مسيرتها الفنية، الفنانة سعاد حسني، واحدة من أهم نجمات الوطن العربي والفن المصري على وجه الخصوص، التي سكنت قلوب الجماهير برقتها و«شقاوتها» وطلتها المختلفة عن غيرها.

وفي ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني، الذي ولدت في نفس اليوم 26 يناير عام 1943، تستعرض «الوطن» لقاء نادرا جمعها بالفنانة ميرفت أمين، التي لعبت خلاله دور المذيعة، وتسبب في إحراج «السندريلا» بسؤال مفاجئ لم تكن تتوقعه.

أجرت ميرفت أمين، حوارا تلفزيونيا مع سعاد حسني، ضمن حلقات برنامج سينما القاهرة، على التلفزيون المصري، ودار الحوار في بدايته عن أعمال «السندريلا»، وفوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفيلم المصري في بلطيم، عن دورها في فيلم شروق وغروب، والذي وصفته بأنه تقدير تعتز به.

سؤال أحرج سعاد حسني

وخلال الحوار سألت ميرفت أمين، الفنانة الراحلة سعاد حسني، أحد الأسئلة الشخصية، قائلة: «مش ناوية تبقي أم قريب؟»، ما أحرج «السندريلا» التي ضحكت على السؤال بشكل أظهر خجلها منه، ورد عليها: «لا ناوية طبعا إن شاء الله.. بس لما ربنا يريد».

حوار بين ميرفت أمين وسعاد حسني

لم تستكمل ميرفت أمين، تساؤلها عن حياة سعاد حسني الشخصية، وشعرت أنها تسبب في إحراج «السندريلا»، ما جعلها تعود للأسئلة عن أعمالها الفنية، وخاصة الأعمال الاستعراضية، التي دخلت من خلالها سعاد حسني قلوب الملايين بخفة ظلها، وطلتها المبهجة دائمًا، وعن ما إذا كانت ستكرر ذلك في أعمال أخرى، إلا أنها عبرت عن رغبتها في الاهتمام بالأعمال التراجيدية المعالجة لقضايا مجتمعية في مرحلتها المقبلة.

ذكرى ميلاد السندريلا

وولدت سعاد حسني، في 26 يناير 1943، لعائلة فنية في حي بولاق، إذ كان والدها محمد حسني البابا، من أكبر الخطاطين، فضلا عن أنها شقيقة المطربة الشهيرة نجاة الصغيرة، ودقمت خلال رحلتها الفنية أعمالا عديدة في ذاكرة المشاهدين، منها «صغيرة على الحب، خلي بالك من زوزو، غروب وشروق، إشاعة حب والزوجة الثانية»، وغيرها من أهم الأعمال الفنية في تاريخ الفن العربي.

وتزوجت سعاد حسني، من المخرج صلاح كريم، وبعده المخرج على بدرخان، وأخيرًا كاتب السيناريو ماهر عواد، إلى أن توفيت في لندن وسط ظروف غامضة في 21 يونيو 2001.