أحزان ميرفت أمين في عامها الـ 74.. فقدان وصدمات

يوافق اليوم 24 نوفمبر ذكرى ميلاد «ليدي السينما العربية» الفنانة ميرفت أمين حيث ولدت ميرفت مصطفى أمين في محافظة المنيا في 24 نوفمبر 1948، لأب مصري وأم اسكتلندية الجنسية، وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس وهي أشهر فنانات جيلها وبرز نجمها في فترة السبعينيات والثمانينيات.

وتحتفل الفنانة ميرفت أمين اليوم الأربعاء بيوم ميلادها في العام الذي واجهت صدمات وأحزان بوفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز بعد أشهر من رحيل الفنانة رجاء الجداوي التي كانت ضلعا آخر في مثلث صداقتهن، فأصبحت ميرفت تعيش المحنة بمفردها، حيث ودعت أبرز صديقاتها في الوسط الفني برحيلهما متأثرتين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومثلت صداقة ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي لسنوات عديدة أهمية كبيرة لدى الوسط الفني، إذ اعتاد على وجودهن في المناسبات وكن من أوائل الحاضرين في الأحزان والأفراح لدرجة أن الراحل سمير غانم زوج «دلال» كان يلقبهن بـ«عزاء الجداوي» و«عزاء عبدالعزيز» و«عزاء أمين» سخرية منهن ومن التزامهن بحضور الجنازات وأداء الواجب.

الصدمة الأولى: وفاة الفنانة رجاء الجداوي

كانت الصدمة الأولى لميرفت أمين بعد خبر وفاة الفنانة رجاء الجداوي في شهر يوليو من العام الماضي، بعد صراع دام أكثر من 40 يومًا مع فيروس كورونا، وتلقت التعازي في وفاة صديقتها وأعربت عن حزنها لوفاتها عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى الحجر الصحي بمدينة الإسماعيلية.

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

ولم تتوقف أحزان ميرفت أمين إذ تلقت خبر وفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز في أغسطس الماضي عن 61 عاماً إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا ومعاناتها مع تليف الرئة لتلحق بزوجها الراحل سمير غانم بعد ما يقرب من 90 يومًا من رحيله.

نجت من حريق أعلى شقتها

وتلقت الفنانة ميرفت صدمة أخرى بعدما شب حريق في البناية التي تسكن فيها بعدما تركت شقتها عندما اندلعت النيران في إحدى الشركات المجاورة لها وصعدت إلى سطح العقار خوفًا من امتداد السنة اللهب إلى شقتها حتى تمكّنت القوات من إخماد ألسنة اللهب بعد قرابة 25 دقيقة، وانتقلت النيابة إلى مسرح الحادث وتبين من خلال الفحص أن أحد عمال شركة الدعاية والإعلان لقى حتفه نتيجة تعرضه للاختناق ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.