شريفة ماهر: «حفيدي هددني بقتل زوجي وتشويه بنتي»

قالت الفنانة شريفة ماهر، اليوم، إن ابنتها استبدلت قلبها بحجر، واستولت على عمارة سكنية خاصة بها في ميدان لبنان واشترطت عليها الطلاق من زوجها كي تعيد لها العمارة مجددا، لافتة إلى أن زوجها لا يتدخل في علاقتها بأولادها.

وأوضحت «ماهر» خلال استضافتها في برنامج بنت البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها لا يمكن أن تعطي زوجها مالها، لافتة إلى أنه مدير سابق بالجمارك وينفق عليها وعلى البيت، ويتولى رعايتها صحيا، مشيرة إلى أن الفنان إدوارد قبل يدها بعد مشاكلها الأخيرة ووبخ نجلها على ما صدر منه تجاهها.

شريفة ماهر: ابني نصب عليا واستولى على دور كامل في عمارة

وأشارت الفنانة شريفة ماهر إلى أن ابنها أرسل لها حفيدها يهددها بتشويه بنتها وقتل زوجها، مع وجود شهود، موضحة أن ابنها استولى على دور كامل بعمارتها دون علمها وجعلها توقع بأنها شاهدة على العقد الذي اتضح أنه عقد بيع، متابعة: «كنت أثق به جدا واتصدمت، وأناشد الرئيس التدخل مالناش غيره».

وتابعت: «الرئيس يقدم كل الحب والدعم للشعب وخاصة للمحتاجين ويظهر ذلك جليا في زياراته وجولاته الميدانية، ربنا يخليه لمصر، ومصر اتحولت لدولة عظيمة في عهده»، مضيفة: «لدى جنسية سويدية والشعب السويدي يقدر الرئيس السيسي ويحترم تعاملاته مع الشعب المصري، وبستضيف السويديين هنا بكل فخر».

شريفة: بحب بلدي وما أقدرش أبعد عنها

وأضافت الفنانة شريفة ماهر: «أنا بحب بلدي وما أقدرش أبعد عنها، ومصر اتحولت لجنة والرئيس السيسي هدية من ربنا، والآن أشعر بفخر كبير أمام ضيوفي الأجانب».