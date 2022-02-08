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مصدر أمنى ينفي احتجاز مواطن بقسم المعادي دون وجه حق: مطلوب في 21 قضية

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الوطن
07:56 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز أحد الأشخاص، يدعى كريم الشاعر، بقسم شرطة المعادي في القاهرة دون وجه حق.

9 سنوات و35 يوما عقوبة المتهم 

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور مطلوب في 21 قضية بتهم «تبديد - شيك - ضرب»، بإجمالي حبس 9 سنوات و35 يوما.

وأشار إلى أنه تم اليوم، ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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