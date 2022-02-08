مصدر أمنى ينفي احتجاز مواطن بقسم المعادي دون وجه حق: مطلوب في 21 قضية

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز أحد الأشخاص، يدعى كريم الشاعر، بقسم شرطة المعادي في القاهرة دون وجه حق.

9 سنوات و35 يوما عقوبة المتهم

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور مطلوب في 21 قضية بتهم «تبديد - شيك - ضرب»، بإجمالي حبس 9 سنوات و35 يوما.

وأشار إلى أنه تم اليوم، ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.