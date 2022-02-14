نائب رئيس البترول سابقا: قارة إفريقيا تنظر لمصر باعتبارها مركز الطاقة

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن مصر تسعى لجذب كثير من الاستثمارات الخارجية وجذب اهتمام الشركات العالمية المتخصصة في الاكتشافات لزيادة حصيلة الغاز الطبيعي والبترول، مبينًا أن المؤتمر يهدف إلى زيادة مشاركة الشركات الأجنبية في قطاع البترول في مصر وتشجيعه على هذا الأمر.

جهود مصرية لدخول القارة الإفريقية

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مؤتمر إيجاس 2022 الخامس يوضح كيف ستفتح مصر أسواقا لها في قارة إفريقيا، لافتا إلى أن مصر حققت صادرات قياسية في عام 2021 وتعدت 13 مليار دولار وتصدير مواد بترولية وكيماوية وغيرها.

مصر لديها بنية تحتية قوية

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول سابقا، أن مصر لديها بنية تحتية قوية وعلاقات دولية قوية وزعيم كبير يحكمها يسعى لتقوية مكانها الدولية، لافتا إلى أن قارة إفريقيا تنظر إلى مصر باعتبارها مركز الطاقة في القارة ودولة رائدة في القارة.

مؤتمر «إيجاس» يأتي بعد توقف عامين

من بينها أشارت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا، وضم عددا من الشركات العالمية والوزراء من مختلف الدول.

الإنجازات ظهرت في مصر في وقت قليل

وأضافت في مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الإنجازات في مصر ظهرت في ظل تطور البنية التحتية والاستثمار، فمصر خلال سنوات قليلة حققت مشاريع عملاقة، ومن ضمنها مشروع حياة كريمة الذي يخدم نصف مصر ويستهدف تمهيد الطرق والربط الرقمي للريف وتوفير خدمات.