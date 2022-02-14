وكيل «مشروعات النواب»: الحكومة والبرلمان خلقا حالة تكاتف لدعم الشباب

يستعد مجلس النواب فى جلساته البرلمانية القادمة، لمناقشة التقرير الحكومي، الذي أرسل له من مجلس الوزراء والخاص بأداء الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021، ووفقا لآليات العمل، سيحيل المستشار الدكتور حنفي جبالي التقرير الحكومي إلى اللجان البرلمانية المختصة، وعددها 25 لجنة برلمانية؛ لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

القيادة السياسية تدعم ملف المشروعات

وأكدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، دور القيادة السياسية في دعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ«الوطن»، إن الحكومة والبرلمان خلقا حالة من التكاتف للاهتمام بملف المشروعات، فالحكومة دعمت قطاعا عريضا من الشباب، وهو ما تمت ترجمته بإقراض نحو 5 ملايين شخص خلال 4 سنوات، وهو رقم ليس بقليل مقارنة بدولة تحدت المستحيل وتسعى إلى بناء اقتصاد قوى.

واستطردت النائبة هالة أبو السعد قائلة: «البرلمان ساهم في سن تشريعات منظمة لعمل المشروعات، ومن المقرر أن يتضاعف عدد من سيتم إقراضهم لنحو 10 ملايين مستفيد، وهو رقم ليس بقليل».

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أهمية الاستمرار في تحسين جودة «حياة كريمة»، حتى يصل الدعم بشتى أنواعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكافة المستفيدين من هذا المشروع.

تشغيل الشباب

وشددت النائبة هالة أبو السعد على أهمية دعم وتشغيل الشباب، لتحقيق التنمية المطلوبة، لافتة إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي أمر فى منتهى الأهمية لتحقيق الطفرة الاقتصادية المطلوبة، وقالت: «فور إحالة تقرير أداء الحكومة للجان البرلمانية سيتم مناقشته وإعداد تقرير حوله».

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن إرساله، اليوم، لتقرير الأداء الحكومي إلى البرلمان، والذي يرصد حجم ما تم تحقيقه على مدار ثلاث سنوات الماضية، وقد تضمن التقرير أرقاما وتحليلا لما قدمته الحكومة في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبلغ رصيد التمويل متناهي الصغر، خلال الفترة الأخيرة من شهر يونيو 2021 حوالي 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 3.3 مليون مستفيد، وتضمن تمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 15.35 مليار جنيه لـ561 ألف مشروع، ووفرت 926.6 ألف فرصة.