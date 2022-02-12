«أفريقية النواب»: الحكومة تسعى لزيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه

أشاد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس الجيبوتي الأخيرة للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ ذكر أن جيبوتي لها أهمية كبيرة للدولة المصرية، إذ تُعد المدخل الجنوبي لباب المندب، وهي مدخل مهم لشرق إفريقيا ولديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا والصومال كما تعتبر البوابة لكل واردات وصادرات إثيوبيا.

وأضاف «الجبلي»، خلال مداخلة عبر خاصية «زوم» في برنامج «من القاهرة»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «سكاي نيوز عربية»، أن جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما بالنسبة لسد إثيوبيا، لا سيما وأن لديها علاقات مع أديس أبابا، مؤكدًا أن جيبوتي تستمع إلى الجانبين وتحاول التوفيق بينهما، وهو ما يمكن أن يساعد في تحقيق التوافق بين البلدين.

وأوضح أن التعاون مع جيبوتي استراتيجي، مؤكدا أنها ركيزة أساسية في الأمن خصوصًا مع ما يحدث في اليمن والصومال، وهو ما جعل عدد من الدول تنشئ قواعد عسكرية لها في جيبوتي، موضحًا أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في مايو 2021 ليؤكد أهميتها بالنسبة لمصر.

جيبوتي لديها موقع جيوسياسي مهم

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي يأتي في إطار كون جيبوتي لديها موقع جيوسياسي مهم جدا، ولا يقل عن الموقع الجيواقتصادي خصوصًا وأن جيبوتي تعتبر المنفذ لإثيوبيا باعتبارها دولة حبيسة، فالمنطقة اللوجستية تساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا؛ لأنه أجلا أم عاجلا يتم حل موضوع السد الإثيوبي، مشيدا باختيار جيبوتي لعمل المنطقة اللوجستية بها، معقبًا: «مفيش مكان أحسن من ده» فمصر استطاعت أن تستعيد علاقتها مع دول إفريقيا.

التعاون مع أفريقيا في جميع المجالات

وأردف شريف الجبلي، أن هناك تقديرا لدور مصر والتعاون مع أفريقيا في جميع المجالات؛ سواء الأمنية أو الاقتصادية، كما أن هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في القارة السمراء، وهناك توجه كبير من رجال الأعمال المصريين والحكومة للاستثمار في أفريقيا، خصوصًا وأن هناك هدفا لدى مصر، وهو زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه، مضيفا أن أفريقيا تعتبر سوقا واعدة، ومصر تتجه بقوة إليها أفريقيا.