رئيس مجلس النواب يلتقي ولي عهد البحرين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

في إطار زيارته لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المستشار حنفي جبالي أن العلاقات السياسية المصرية - البحرينية تعكس عُمقاً خاصاً ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

جهود المملكة في قضايا متنوعة

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجهود ولي عهد مملكة البحرين النوعية والمُتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة.

العلاقات المصرية – البحرينية

من جانبه، عبر الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ تقديره لتلك الزيارة التي قام بها المستشار حنفي جبالي، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية تتمتع بوضعية مُتفردة في ضوء التنسيق المصري – البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين.