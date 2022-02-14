 «المستوردين»: تفاجأنا بقرار «المركزي» لوقف التعامل بمستندات التحصيل

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللجنة فوجئت ببيان متداول على مواقع السوشيال ميديا، يعلن أن البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل من كافة العمليات الاستيرادية، مع تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، يوم السبت، بالرغم من أن «السبت» إجازة أسبوعية، لافتا إلى أن اللجنة لم تعلم بالقرار قبل صدوره، وأن هناك بعض المستوردين تضرروا من ذلك، بسبب عدم وصول بوليصة الشحن.

«بشاي»: شعبة المستوردين تدعم جهود الدولة

وأوضح «بشاي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» للإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شعبة المستوردين تدعم جهود الدولة، وتحتاج لمزيد من التواصل والتعاون، مشيرا إلى أن غرفة الإسكندرية أصدرت بيانا رسميا رفضت خلاله قرار البنك المركزي، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المستوردين يضم صوته لغرفة تجارة الإسكندرية في رفض أي قرارات تهدد عمل المستوردين.

مطالب بتأجيل قرار «المركزي» 6 أشهر

وأشار «بشاي»، إلى أن الشعبة تدعم الدولة، ولكن يجب مراعاة أن مصير أموال المستوردين في الخارج من خلال عمليات التصنيع والتجارة، مؤكدا على رفض الشعبة للقرار، مع ضرورة تأجيل تنفيذه أو إلغائه، لما له من آثار على المستوردين، مع ضرورة عقد اجتماع بين المستوردين والبنك المركزي، لمعرفة الأضرار المترتبة على القرار والمؤثرة على المستوردين، ومناقشة الموردين في الخارج، ومعرفة تأثير القرار على العلاقات التجارية والصناعية.

وطالب رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتأجيل تطبيق القرار لـ6 أشهر على الأقل، مؤكدا على أن موسم شهر رمضان الكريم يعد موسما مهما وبه الكثير من البضائع المستوردة، وأنه مازالت بعض البضائع الرمضانية في طريقها للأسواق المصرية وكذلك المنتجات الصيفية.