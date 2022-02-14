رئيس البنك الزراعي: «المركزي» يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة في سبيل بناء الدولة الرقمية، وبناء اقتصاد رقمي قوي، تماشيا مع رؤية مصر 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البنك المركزي يقود تجربة رائدة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي

أضاف «فاروق» خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي العربي، أن البنك المركزي، ساهم بالنصيب الأكبر في استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية، عبر زيادة الاستثمار في البنية التكنولوجية وميكنة المدفوعات، وتشجيع البنوك للتوسع في تحديث آلياتها وتطوير قنواتها، وكذلك البنية القانونية والتشريعية لتوفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي، وفق أفضل المعايير الدولية.

البنك الزراعي يستعد لإطلاق تطبيق لتمويل الأنشطة الصغيرة في اليوم ذاته.. إلكترونيا

كشف رئيس البنك الزراعي، عن أنَّ مصرفه بصدد إطلاق تطبيق على الهواتف المحمولة، لتمويل الأنشطة الصغيرة إلكترونيا، ما يتيح للعميل التقديم على القرض، وتقديم مستنداته إلكترونيا، وحصوله على الموافقة في اليوم ذاته، وتحويل مبلغ القرض على بطاقة الخصم مسبوقة الدفع.

وأكد أنَّ ذلك ضمن خطة البنك لرقمنة كل خدماته المصرفية والتمويلية، من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات الذكية، التي تفي باحتياجات العملاء، وإيجاد قنوات دفع بديلة للتحول للمجتمع اللانقدي.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البنك الزراعي في أعمال المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في معرض «إكسبو 2020» بدبي، تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما شارك عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء في المنطقة العربية، ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية من الأمم المتحدة، ومنتدى الاقتصاد العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجامعة هارفرد الأمريكية، ومنظمة الإسكوا في المنتدى، ضمن سلسلة المبادرات المعرفية المنبثقة عن «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، التي تهدف لتطوير أسس الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

وخلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، استعرض «فاروق»، جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، ودور البنك المركزي المصري، في تهيئة البيئة المصرفية للتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات، وتقليل تكلفة الخدمات الرقمية، لتشجيع العملاء على التعامل مع الخدمات الرقمية، بما يساهم في الارتقاء، بأداء الجهاز المصرفي، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، وقدرته على المنافسة.

خطة «الزراعي المصري» لرقمنة خدماته المصرفية والتمويلية لتنمية القطاع

واستعرض خطة البنك الزراعي المصري لتحديث البنية التحتية والتكنولوجية لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، والتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وجهود البنك لرقمنة كل خدماته المصرفية والتمويلية، كأحد أكبر المؤسسات المصرفية التنموية، التي تساند جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

إطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات للوفاء باحتياجات العملاء

أكد «فاروق» أن البنك بدأ في تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي، حيث يعد البنك أول من يتيح خدمة تقديم قروض الإنتاج الزراعي إلكترونياً بشكل كامل من خلال المنصة الزراعية الرقمية «أجرى مصر» بالتعاون مع شركة e-aswaq، حيث يتيح تمويل كافة المحاصيل الزراعية عبر المنصة.

بدأ البنك الزراعي، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، في استخدام تطبيق إلكتروني جديد للإستعلام الائتماني «ACERS» للتقييم الإلكتروني الفوري، للائتمان الزراعي وتقدير المخاطر، وبالتالي تسريع عمليات منح الائتمان.

كما يعتزم البنك إطلاق محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة، لتكون أسهل وسيلة دفع إلكترونية، تتيح للعميل تنفيذ معاملاته بسهولة وأمان.

وأشار إلى أن البنك يستهدف التوسع في انشاء الفروع الإلكترونية، بالتعاون مع شركة «e-finance» تتيح للعميل الاستفادة من الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية على مدار الساعة، إلى جانب التوسع في إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية، مسبوقة الدفع «ميزة» لغير أصحاب الحسابات، وغير المتعاملين مع البنوك.

رئيس البنك الزراعي يكشف إصدار 3.2 مليون بطاقة ميزة حتى الآن

كشف عن وصول إجمالي ما تم إصداره من بطاقات ميزة حتى الآن، إلى نحو 3.2 مليون بطاقة، بهدف تحقيق الشمول المالي واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع الجهاز المصرفى، وأهمها شرائح المرأة والشباب.

واختتم رئيس البنك الزراعي المصري كلمته في المنتدى، «نقوم بجهود كبيرة للتوعية والتثقيف المالي والرقمي للعملاء من خلال اللقاءات المباشرة والمؤتمرات التي يتم تنظيمها في القرى وأماكن التجمعات في الريف المصري لتشجيع المزراعين وسكان الريف على التعامل مع الخدمات الرقمية، كما البنك يستهدف التوسع في إنشاء الفروع المتنقلة للوصول بالخدمات المصرفية والتمويلية لقطاع عريض من السكان في المناطق النائية والتي يصعب إنشاء فروع بها».