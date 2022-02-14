«البحوث الفلكية»: سنشهد مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال 2022

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه منذ عقود كثيرة كانت القارة الإفريقية مهمشة بالكامل، إضافة إلى أنها تدفع ضريبة التقدم الصناعي، وهو العامل الرئيسي في التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن العديد من المناطق الساحلية في الدول الإفريقية تشهد مشكلات كثيرة، منها ارتفاع منسوب سطح البحر وتهديد للحياة.

الحكومة بدأت في استخدام بدائل للطاقة كمحطة «بنبان»

وعلق «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على تصريح رئيس وزراء بريطانيا، خلال قمة المناخ «كوب 26» الذي أشار فيه لغرق عدد من المدن من ضمنها الإسكندرية، قائلا منذ فترة طويلة بدأت الحكومة المصرية استخدام بدائل للطاقة كمحطة «بنبان»، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية كنوع من الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، وخلال هذا العام سنشهد إتمام مشروعات تنفيذية لاستخدام الطاقة الهيدروجينية.

لدينا مشكلات في الغذاء وتغيرات مناخية مؤثرة في نسب الأمطار وسط إفريقيا

وذكر مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطة «بنبان»، وهي لها بعد كبير في خفض الانبعاثات وتقليل التغيرات المناخية، نتطلع لأن يكون مؤتمر «كوب 27»، يأخذ في الاعتبار تلك المشاكل التي تواجه دول العالم السادس، وعلى رأسها قارة إفريقيا، وأيضا لدينا مشاكل في الغذاء وتغيرات مناخية مؤثرة في نسب الأمطار في وسط إفريقيا وكأحد عناصرها نهر النيل كشريان حياة أساسي لمصر والسودان والدول التي يمر بها.

مصر تدخل بقوة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأوضح أن كل هذه الموضوعات يعدها وزارة التعليم العالي والمعهد الفلكي لعرضها بشكل نهائي على قمة المناخ في شرم الشيخ القادم، كما أن مصر تدخل بقوة في إنتاج الهيدروجين الأخضر كأحد عناصر الطاقة الجديدة، فضلا على استباق بعض الدول الأوروبية لإنتاجه وعلى رأسهم ألمانيا، وحاليا هناك نتائج بحثية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، خلال هذا العام سنشهد إتمام مشروعات تنفيذية لاستخدام الطاقة الهيدروجينية.