البحوث الفلكية: افتتاح ثاني محطة تليسكوب ليزر في العالم بحلوان أكتوبر المقبل

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل إنشاء ثاني أكبر محطة تليسكوب ليزر وبصري في مصر، لرصد الحطام الفضائي في مدينة حلوان، موضحا أن المحطة ستكون الثانية في العالم، بعد الصين التي تمتلك المحطة الأولى، وستهتم برصد ومتابعة الفضاء والحطامات الفضائية في العالم، وتهتم أيضا بمتابعة عدد من مجالات الفضاء المختلفة ومتابعة عمل الأقمار الصناعية، مؤكدا أن متابعة ورصد الحطام الفضائي من أكبر المهام العلمية البحثية التي يجب العمل عليها ومتابعتها خلال الفترة المقبلة.

المعهد يتسلم المبنى نهاية فبراير والافتتاح في أكتوبر 2022

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد سيتسلم المبنى الخاص بتليسكوب الليزر بنهاية شهر فبراير الجاري، لافتا إلى أنه سيجري افتتاح التليسكوب في أكتوبر 2022، بعد تركيب بعض الأجهزة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التليسكوب سيكون بالشراكة بين الجانب المصري والصيني.

استحداث نظم الترقب والرصد واستكشاف المجال الفضائي

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن المعهد يعمل باستمرار على مواكبة ومسايرة متطلبات البحث العلمي فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي الفضائي، واستحداث نظم الترقب والرصد واستكشاف المجال الفضائي، بجانب تطوير عدد من القطاعات الأخرى والمهمة المتعلقة بمجال الفلك.

وبشأن رصد ومتابعة الهزات الأرضية، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، أن المعهد يمتلك أكثر من 70 محطة رصد ومجسات موزعة بمختلف أنحاء الجمهورية، تعمل على رصد ومتابعة أي نشاط زلزالي أو هزات أرضية، مؤكداً أنه بعد الرصد يجري تحليل بيانات الهزات والكشف عن معلوماتها.