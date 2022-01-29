هيئة الاستشعار عن بعد: محطة نموذجية جديدة لرصد التغيرات المناخية بدقة

قال الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إنّ المحطة المناخية الجديدة من أهم المحطات التي جرى تركيبها حديثا، في ظل التغيرات المناخية والطقس شديد البرودة الذي تتعرض له البلاد على خلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، موضحًا أن هذه التغيرات لها تأثيرات مباشرة على الأرض في جميع مناحي مشروعات التنمية المستدامة.

المحطة مزودة بـ3 كومبيوتر فائق السرعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «يجب أن نراجع هذه التغيرات متابعة دقيقة، لذلك نجحت الهيئة في تنفيذ هذه المحطة المناخية حيث تستقبل من محطات الأقمار الصناعية الأوروبية بيانات الأقمار الصناعية الخاصة بالتغيرات المناخية مثل درجات الحرارة وسرعة الرياح وأماكن سقوط الأمطار وتغيرات الضغط الجوي، لأن لها تأثيرات كبيرة على مجال التنمية المستدامة وبخاصة الزراعة وعلوم البحار والشواطئ والسفن وما شابه ذلك».

وتابع رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء: «لا بد من توفير هذه البيانات واتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الحيطة وتجنب الآثار السلبية التي تحصل من التغيرات المناخية، ونحصل على البيانات بشكل دقيق جدا، والمحطة مزودة بـ 3 كومبيوتر فائق السرعة لتحليل البيانات مباشرة ولحظيا واتاحتها».

11 معملا رقميا تعتمد على التغير الرقمي

وأكد محمد زهران: «تشترك معنا وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للأرصاد الجوية في الحصول على بياناتها للاستفادة منها في المشروعات التي تناسبها، وهذه البيانات المناخية متاحة لأي مؤسسة في مصر تحتاج إليها».

وأفاد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنّ الهيئة شيدت 11 معملا رقميا كلها تعتمد على التغير الرقمي، ومن أهم هذه المعامل معمل التغيرات المناخية التي ركبت فيه محطة جديدة لاستقبال الأقمار الصناعية وتغيرات المناخ».