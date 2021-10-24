جيلي أوتو تتوسع في التعاون مع عملاق صناعة السيارات الأوروبية فولفو

أعلنت شركة جيلي أوتو العالمية، خطتها للتوسع في مجالات التعاون مع شركة فولفو كارز، عملاق صناعة السيارات الأوروبية، التي تُعد من أكبر المؤسسات العالمية في قطاع تصنيع وتطوير تكنولوجيات السيارات، وتتضمن مجالات التعاون تصنيع مُختلف أجزاء ومكونات المحركات، وهندسة السيارات الكهربائية، وإجراء عمليات شراء مشتركة لخفض التكاليف، وتكنولوجيات القيادة الذاتية للسيارات، هذا بالإضافة للتعاون في قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وتخطط شركة جيلي، لتأسيس شركة جديدة للعمليات المشتركة مع شركة فولفو العالمية، في قطاع تصنيع المحركات بمُختلف أجزائها ومكوناتها، مع التركيز على الجيل القادم من أنظمة السيارات المُتطورة والمحركات ذات الاحتراق الداخلي، وأنظمة نقل السرعات، لدمجها في الموديلات التي تصنعها الشركتان.

التوسع في استخدام النُظم المعيارية في هندسة تصنيع السيارات الكهربائية

وتتضمن قطاعات التعاون التقنية التوسع في استخدام النُظم المعيارية في هندسة تصنيع السيارات الكهربائية، وتكنولوجيات القيادة الذاتية والكهربائية، مع دعم العلامة التجارية Lynk & Co للتوسع في أنشطتها على المستوى العالمي من خلال الاستفادة من شبكة موزعي ومراكز خدمات فولفو حول العالم.

وتوصل فريقا عمل الشركتين، بعد العديد من الدراسات للأسواق المختلفة ولأهداف وخطط الشركتين، أنه من خلال زيادة وتعميق سبل التعاون، يستطيعا تحقيق النمو المرجو في العديد من الأسواق حول العالم، وتلبية احتياجات عملاءهم والتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه قطاع تصنيع السيارات لتحقيق المزيد من النجاحات معاً خلال المرحلة القادمة. وتقوم شركة جيلي القابضة، والتي تملك أكبر عدد من الأسهم في شركتي جيلي أوتو وفولفو بالإشراف على مختلف عمليات التعاون الجديد بين الشركتين.

تطوير الجيل القادم من التكنولوجيات المُبتكرة للسيارات

وتركز الشركتان من خلال مجالات التعاون الجديدة على تطوير الجيل القادم من التكنولوجيات المُبتكرة للسيارات بما في ذلك تقنيات التواصل والقيادة الذاتية وتكنولوجيات السيارات الكهربائية من خلال التصنيع المشترك للبطاريات والمحركات التي تعمل بالكامل عن طريق السيارات، وتخطط الشركتان لإطلاق تقنية AD للقيادة الذاتية والتي تعتبر من التكنولوجيات الرائدة حول العالم، ويتم ذلك تحت قيادة شركة Zenseact، وهي الشركة المسؤولة عن برمجيات شركة فولفو العالمية.

وبهذه المناسبة، قال أن كونجيه، الرئيس التنفيذي لشركة جيلي أوتو العالمية، «تتطلع جيلي أوتو العالمية لزيادة مجالات التعاون مع شركة فولفو لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات للشركتين خلال المرحلة المقبلة، ويسهم هذا التعاون في دعم جيلي في خطط توسعاتها العالمية مع الاستفادة من نقاط قوة شركتنا الحالية لتطوير جيل جديد من السيارات ذات المستوى العالمي والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير المزيد من حلول التنقل الأخرى لعملائنا في مختلف الأسواق»

وقال هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، «بعد الدراسة المستفيضة للعديد من الخيارات، قررنا زيادة مجالات وسبُل التعاون مع شركة جيلي أوتو العالمية الذي من شأنه أن يحقق النمو الذي يسعى إليه الطرفين، ونُخطط للوصول لنتائج رائعة من خلال العمل مع شركة جيلي خلال المرحلة القادمة التي ستشهد إطلاق العديد من الموديلات والتكنولوجيات المُبتكرة الجديدة»