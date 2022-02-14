تفتيش عمالي على 233 منشأة وتحرير 3 محاضر للمخالفين

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، 91 شاباً، منهم 4 «قادرون باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، فضلاً عن تسجيل 121 من راغبى العمل، وتوفير 235 فرصة عمل. وأشار «سعفان»، فى بيان اليوم، إلى أن المديرية استخرجت 104 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وفى مجال علاقات العمل، تلقت 33 شكوى عمالية، تمت تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة شكوى للقضاء، وحفظ 3 شكاوى، بينما هناك 28 شكوى قيد البحث والدراسة.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحاً لتلك الفئة بلغت 71 ألفاً و621 جنيهاً لـ36 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يناير الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش العمالى على 233 منشأة، مما أسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة توعية للعاملين بحقوقهم وواجباتهم، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتّشت المديرية على 45 منشأة، وأعادت التفتيش على 76 أخرى، مما أسفر عن تحرير 16 محضراً.

وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية، من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ15 متدرباً ومتدرّبة بمركز التدريب، بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، كما نفّذت دورة تدريبية لـ15 متدرباً ومتدربة من ذوى القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمى، وانتهت من دورة على مهنة التفصيل والحياكة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.