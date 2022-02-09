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«القوى العاملة»: تدريب 405 أشخاص على السلامة والصحة المهنية خلال يناير

كتب:

الوطن
11:01 ص | الأربعاء 09 فبراير 2022
الدكتور تامر بدوي

الدكتور تامر بدوي

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن المركز  درب خلال يناير الماضي 504 أشخاص على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

47 خدمة ميدانية من «القومي للصحة المهنية» خلال الشهر الماضي

نوه إلى أن المركز أعد ونفذ 47 خدمة ميدانية خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تنوعت ما بين القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية والتحاليل.

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