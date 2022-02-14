رئيس غرفة البترول: جهود مصر في القطاع مكنتها سياسيا على مستوى العالم

قال المهندس تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إنه شعر بفخر كبير، بما وصلت إليه مصر محليا وعالميا، خلال فعاليات مؤتمر «إيجبس 2022» اليوم، مؤكدا أن دور مصر القوي في صناعة البترول، جعل لها كلمة سياسية مسموعة.

وأوضح « أبو بكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير للإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن صناعة البترول تعتمد على المخاطرات، خلال عملية البحث، وأن مصر استعادت الثقة العالمية من جديد، لافتا إلى أن اتفاقيات البحث والاستكشافات، أعدادها زادت بالتزامن مع البحث في أماكن غير مسبوقة، مع استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا والمسح الإلكتروني.

اكتشافات بترولية جديدة في البحر الأحمر

أشار « أبو بكر»، إلى أن منطقة البحر الأحمر جيدة من حيث البحث، ومتوقع اكتشاف حقول جديدة خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن معامل التكرير الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الرابع، أصبحت تنتج عدة منتجات، على عكس ما كان يحدث في المعامل القديمة، مؤكدا أهمية شبكات نقل المواد البترولية، التي امتدت على مستوى مئات الكيلومترات في أنابيب بترولية، وتمكين المواني، التي رفعت من معدلات الاستيراد والتصدير، وأمكنت إرسال واستقبال ناقلات البترول العملاقة.

الاعتماد على الغاز الطبيعي يدعم الاقتصاد المصري

أضاف «أبو بكر»، أن التحول لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي، له عائد اقتصادي وبيئي، أفضل بكثير من استخدام المواد البترولية، مشيدا بتغطية مشروع حياة كريمة لملايين من المنازل، ودعمها بالغاز الطبيعي.

وأردف: «المؤتمرات والقمم العالمية، التي عقدت في مصر، أعطتها قيمة اقتصادية وسياسية كبيرة ومؤثرة، وسعر الغاز ارتفع عالميا، بالتزامن مع تفشى فيروس كورونا، ومصر لم تتوقف في ظل أزمة كورونا، بل حققت معدلات تنمية جيدة، على الرغم من توقف الكثير من الدول»، لافتا إلى أن مصر صدرت غاز وقت الأزمة، وكان له مردود على تمويل مشروعات التنمية التي تشهدها مصر.