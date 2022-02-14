 «الملا»: معرض «إيجبس 2022» أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز

افتتحت مصر، اليوم، الدورة الخامسة من معرض «إيجبس 2022» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط مشاركة قوية وواسعة من وزراء البترول والطاقة العالمية، إلى جانب الشركات العالمية في صناعة الطاقة والنفط والغاز.

وأصبح معرض «إيجبس 2022» على الأجندة العالمية بشكل سنوي منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات متتالية، ليصبح أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

المعرض أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في أولى الجلسات الحوارية ضمن فعاليات معرض «إيجبس 2022»، إن المعرض الدولي أصبح أيضا نافذة لصناعة البترول والغاز سواء في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت الجلسة الحوارية بعنوان «الطريق نحو تعافي صناعة البترول وديناميكيات السوق الحديثة عبر التعاون الإقليمي والتحول الطاقي»، حضور وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إلى جانب وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا بيليديس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وزراء الطاقة من دول العالم.

وأكد «الملا» على أن التحديات والصعاب التي تواجه صناعة الطاقة سواء البترول أو الغاز الطبيعي يمكن التغلب عليها بالحوار والتعاون بين البلدان، في ظل تكامل وتعاون إقليمي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون والحوار يساهم في تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية المتاحة، والاستفادة من البنية التحتية الموجودة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسير بخطى جيدة في العمل، وضمان استفادة الجميع.

تجربة مصر

وأشار «الملا» في معرض «إيجبس 2022» إلى أهمية البناء على ما تحقق من نجاحات، والآثار الإيجابية في الأسواق الإقليمية، واستغلال التوقعات المستقبلية التي تشير إلى زيادة حجم الطلب على الغاز الطبيعي، في ظل تعاون وتكامل بين دول منتدى غاز دول البحر المتوسط، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الإصلاحية التي تنفذها مصر في التوسع في الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات التقليدية، سواء كوقود في المنازل أو في تسيير السيارات، أو حتى في القطاعات الصناعية واستخدام الكهرباء.