وكيل «طاقة النواب»: قطاع البترول مصدر فخر للدولة المصرية

أشاد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إذ وصفه بأنه أكبر تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، كما أن قطاع البترول، مصدر فخر الدولة المصرية، إذ يشهد عددا من الإنجازات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

قطاع البترول وضع نفسه وسط العمالقة

أضاف «الجبلاوي»، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، يُعد خير دليل على أن قطاع البترول وضع نفسه وسط العمالقة، وأنه قطاع ناجح، ويحقق فائض مالي، وهذا يرجع إلى تدعيم القيادة السياسية لقطاع البترول، كما أن مصر تتصدر مشهد قطاع البترول، وتضع نفسها على خريطة البترول والغاز الطبيعي، معتبرا أن مصر شهدت طفرة في قطاع البترول خلال السنوات الماضية، وهناك اكتشافات ضخمة في الصحراء الغربية والبحر المتوسط.

معرض «إيجبس» حدث عظيم ومشرف جدًا

أشار وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن معرض «إيجبس»، حدث عظيم ومشرف جدًا، وهناك العديد من الشركات المشاركة بهذا المعرض، بما يتيح الفرصة لرؤساء الشركات بجميع أنحاء العالم للالتقاء معًا ويقيموا استثمارات جديدة داخل مصر بما يعود بالنفع على البلد، كما أن هناك قوانين تنشط سوق الغاز الذي يتيح للشريك الأجنبي بيع حصته من الغاز داخل مصر أو خارجها، بما يحفز الشريك الأجنبي على العمل بمصر.