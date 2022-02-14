عضو بـ«الشيوخ»: ننسق باستمرار مع الحكومة لدعم خطط التنمية المستدامة

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تقديم الحكومة تقرير يشمل أدائها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خلال الفترة بين 2018 وحتى 2021 إلى البرلمان، وذلك فى ضوء التزامها بإطلاع الشعب والنواب على ما تقوم به من عمل جاد.

ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان

وقالت النائبة ريهام عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، إن المرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى التنسيق المستمر والتواصل بكفاءة عالية بين الحكومة والبرلمان، وتقدير الموقف باستمرار، لتلبية احتياجات الدولة وتيسير الحياة على الشعب في كافة المجالات، وأشادت النائبة بمستوى التجاوب بين الحكومة والبرلمان في طرح القوانين والتشريعات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكدت النائبة ريهام عفيفى على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل من جانب البرلمان، لإنجاز كل القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتنقية، حتى تصبح البيئة التشريعية متوافقة مع خطط التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030.

مواجهة جائحة «كورونا»

وأشارت عضو الشيوخ إلى ما تبذله الحكومة من جهد، وما زالت، في مواجهة أزمة جائحة كورونا ومرور مصر منها بنجاح، رغم التحديات التي تواجهها، والتي أثرت على اقتصاد دول كبري في العالم، مبينة أن البرلمان سيشهد مناقشات واسعة داخل لجانه البرلمانية لتقييم أداء الحكومة، لافتة إلى أن الأرقام التي يتضمنها التقرير هامة للغاية، ومن بينها حجم الجهد الذي بُذل لتنفيذ 113 ألف نشاط ثقافي في مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو 4.5 مليون مواطن.

وقالت: «هناك جهود مبذولة فى مجال دعم النشء والشباب، ومن بينها إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الابداعية في مجالات الثقافة والفنون والابتكار».

وكانت الحكومة قد أرسلت إلى البرلمان، تقريرا شاملا حول أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أيضا، ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا التقرير الهام داخل اللجان البرلمانية المتخصصة.