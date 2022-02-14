سعر ومواصفات سيارة هيونداي i10 الجديدة 2022.. تبدأ من 215 ألفا

تعد سيارة هيونداي i10 واحدة من المركبات الهاتشباك الصغيرة من المُصنع الياباني، ومؤخرًا أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة هيونداي في السوق المصري، عن طرح الموديل الجديد 2022 من السيارة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها:

محرك هيونداي i10 الجديدة 2022

تنتمي السيارة لفئة الهاتشباك الصغيرة، التي تتوافر بمحرك رياعي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 84 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 117 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

أنظمة الأمان ومساعدة السائق في هيونداي i10 الجديدة 2022

كما تأتي السيارة هيونداي i10 الجديدة مزودة بعدة أنظمة للأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية منع تشغيل المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ومثبت لمقاعد الاطفال الخلفية».

تجهيزات هيونداي i10 الجديدة 2022

وتتوافر في السيارة الجديدة العديد من التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع مصابيح أمامية بإضاءة هالوجين، وإضاءة نهارية، ومصابيح توقف عالية ليد، وحساس إضاءة أوتوماتيك، ومرايات كهربائية، مع إشارات جانبية بالمرايات ليد، بالإضافة إلى خاصية فتح وغلق السيارة عن بعد، وزجاج خلفي بخاصية».

ومزودة أيضًا بـ«شاشة عدادات 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، مع 4 مكبرات صوتية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وبلوتوث».

أبعاد السيارة

الطول الكلي 3670 مم.

العرض الكلي 1680 مم.

الارتفاع الكلي 1480 مم.

سعة الصندوق الخلفي 252 لتر.

أسعار السيارة هيونداي i10 الجديدة

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي في فئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 215 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 225 ألف جنيه.