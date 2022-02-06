هيونداي تحصد جوائز «وات كار» لعام 2022

كرمت مجلة وات كار لعام 2022 البريطانية المرموقة، طراز «هيونداي سانتافي» ذات السبع مقاعد بلقب «سيارة الدفع الرباعي الكبيرة لهذا العام»، بالإضافة لاختيار لجنة الحكام السيارة هيونداي i10 للفوز بلقب «أفضل سيارة صغيرة للمدينة»

هيونداي i10 تحصد جائزة «أفضل سيارة صغيرة للمدينة»

قال موقع ومجلة «وات كار» في بيان له: «أثبتت هيونداي، أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، مع إضافة خيارات محركات الطاقة الهجينة والهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي بدورها تحول هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة الجيدة إلى سيارة رائعة، حيث يتم تقليل تكاليف التشغيل وتحسن الأداء، بالإضافة إلى ذلك بإمكانك الحصول على التحكم والتوجيه الجيد، وعلى القيمة الرائعة مقابل المال، والتصميم الداخلي المحسن التشطيب بمقاعد تتسع لسبعة أشخاص».

واختارت لجنة حكام «وات كار»، سيارة هيونداي i10 للفوز بلقب «أفضل سيارة صغيرة للمدينة»، وهيونداي توسان عن فئة «أفضل سيارة دفع رباعي عائلية من الناحية العملية» في فئات «أفضل شراء» للمجلة، والموقع المتخصص بنصائح شراء السيارات، التي فازت فيها سانتافي أيضًا بـ«أفضل سيارة هجينة تعمل بالكهرباء للعائلات الكبيرة».

ولفت إلى أنه إضافة إلى مجموعة من محركات البنزين عالية الكفاءة، التي تضمن تكاليف تشغيل منخفضة بشكل مثير للإعجاب، تستفيد هيونداي i10 من نفس التكنولوجيا المتطورة وأنظمة السلامة الذكية الموجودة في الطرازات الأكبر من العلامة التجارية هيونداي؛ مدعومًا بضمان غير محدود المسافة لمدة خمس سنوات، وكمثل كل سيارة هيونداي، تم تصميم وهندسة i10 لمواجهة أي تحديات قد تظهر على الطريق».

نجاح هيونداي في حصد جوائز سيارة العام

وأضاف «وات كار»: «يتطلب العيش في المدينة المزدحمة سمات محددة من السيارة، التي تشمل على سبيل المثال، عناصر قيادة سهلة تقلل الجهد من المناورة، بالإضافة إلى محرك مفعم بالحيوية وتعليق مريح بدرجة كافية لامتصاص الحفر والمطبات بسهولة، وتتفوق هيونداي i10 في كل هذه المجالات».

قالت أشلي أندرو، المدير العام لشركة هيونداي موتور بريطانيا: إن «نجاح هيونداي في حصد جوائز سيارة العام "وات كار 2022"، مُرضية لنا بشكل خاص، لأنها تسلط الضوء على جاذبية سياراتنا، من أصغرها i10 إلى أكبر سيارات الدفع الرباعي لدينا في بريطانيا هيونداي سانتافي».