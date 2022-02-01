هيونداي توسان الجديدة تشارك في فليم Sony Pictures

ينتظر عشاق السيارة الكورية الشهيرة «هيونداي»، عرض هيونداي توسان 2022 الجديدة كليًا، قدراتها المتنوعة وتصميمها المستقبلي، في فيلم Sony Pictures، بالإضافة إلى ظهور نماذج الإنتاج الشهيرة مثل، وGenesis G90، وGenesis G80 وGenesis GV80، في الفيلم، الذي من المقرر عرضه لأول مرة في 11 فبراير في المملكة المتحدة، و18 فبراير في الولايات المتحدة والأسواق العالمية الأخرى.

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي، للتسويق العالمي في تصريحات أبرزتها عدة صحف مهتمة بالسيارات، إن «TUCSON الجديدة كليًا، سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، ذات قدرة عالية، ومستعدة لتحدي مغامرة قوية، ونحن متحمسون لعرض قدرات وتقنيات سياراتنا بطرق إبداعية، ومناسبة لفيلم Sony Pictures، وحقق تعاوننا الأخير مع "Spider-Man: No Way Home" نجاحًا هائلاً في الترويج لـIONIQ 5».

تعاونت شركة Hyundai Design and Technical Center في إيرفين بولاية كاليفورنيا، وشركة Sony Pictures في تصميم مفهوم TUCSON Beast، الذي يتميز بمظهر خارجي متين، مزود بمصدات محصنة وإطارات ومعدات أخرى، جاهزة للاستخدام في الهواء.

حملة هيونداي موتور

تنطلق حملة هيونداي موتور، من عرض رؤية الشركة للتنقل التي تركز على الإنسان من خلال المنتجات والابتكارات التكنولوجية، يأتي ذلك بعد شراكة Hyundai Motor الناجحة مع فيلم «Spider-Man: No Way Home»، أحد أعلى 10 أفلام عالمية من حيث الأرباح على الإطلاق، والذي يجرِ عرضه حاليًا في دور السينما.

وتأسست شركة هيونداي موتور، في عام 1967، وهي موجودة في أكثر من 200 دولة، ويعمل بها أكثر من 120 ألف موظف مكرسين لمواجهة تحديات التنقل في العالم الحقيقي حول العالم، وتعمل هيونداي موتورعلى تسريع تحولها إلى مزود حلول التنقل الذكي.