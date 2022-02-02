أسعار هيونداي ألنتر CN7 الجديدة بكافة فئاتها.. زيادة 5 آلاف جنيه

تشهد السوق المصرية زيادة في أسعار السيارات من آنٍ لأخر نتيجة نقص الطرازات وجائحة كورونا التي تسببت في غلق العديد من المصانع بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية التي قلصت إنتاج العديد من المصانع.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواصفات وأسعار سيارة هيونداي إلنتر CN7، والتي شهدت زيادة في سعرها وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

أسعار هيونداي إلنتر CN7

تنتمي السيارة لفئة السيدان وتتوافر في السوق بـ8 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 350 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 362 ألف جنيه، والرابعة بسعر 388 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر 413 ألف جنيه، والسادسة بسعر 450 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر 455 ألف جنيه، والثامنة بسعر 515 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي ألنتر CN7

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 126 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

كما تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون ثانية واحدة.

وتأتي السيارة بأبعاد «4675 ملم الطول - 1825 ملم العرض - 1430 ملم الارتفاع»، 2720 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة لنحو 474 لترا.