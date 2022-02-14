«الخشت»: الديناصورات آكلة اللحوم عاشت في مصر منذ 70 مليون سنة

علق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، على نجاح فريق بحثي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تسجيل أول دليل مادي على وجود آثار أقدام ديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب على أسطح طبقات الحجر الرملي النوبي بجنوب الصحراء الشرقية، التي يرجع تاريخها الجيولوجي إلى أكثر من 70 مليون سنة، موضحًا أنه لم يكن هناك أي دليل علمي على وجود ديناصورات في الصحراء الشرقية، لكن كان هناك أدلة على وجودها في الصحراء الغربية.

عمر الأرض يزيد على 4 مليارات سنة

وأضاف «الخشت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أن عمر الأرض يزيد على 4 مليارات سنة، وفي أحد العصور كانت تعيش الديناصورات آكلات اللحوم والأعشاب في مصر، «أحيي فريق الجامعة الذي دشن هذا الإنجاز، فهو لديه مشروعات علمية متميزة للغاية».

تدشين مشروعات ضخمة

وتابع رئيس جامعة القاهرة، بأن هذا الفريق بدأ العمل منذ عام 2018 في المثلث الذهبي: «هذه المنطقة مهمة جدا وتهتم بها الدولة المصرية، وتدشن هناك العديد من المشروعات الضخمة، واكتشف الفريق هناك وجود ديناصورات يرجع تاريخها لملايين السنوات، وهو أمر شديد الأهمية من حيث معرفة التاريخ الجيولوجي لمصر».