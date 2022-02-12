رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور شريف عمر عميد معهد الأورام السابق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام وعميد معهد الأورام السابق، الذي حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية عام 2013 لإنجازاته الطبية في مجال مكافحة السرطان.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة المعهد القومي للأورام وجامعة القاهرة وأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

الدكتور شريف عمر أول سكرتير لجمعية السرطان المصرية

وشغل الدكتور شريف عمر، الكثير من المناصب العلمية الجامعية والبرلمانية والعالمية، ومنها منصب عميد معهد الأورام القومي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن دائرة فاقوس، كما شغل منصب رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبي، وكان عضوا بمجلس نقابة الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وأسهم في إنشاء جمعية السرطان المصرية، وكان أول سكرتير لها، كما أسهم في إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان.