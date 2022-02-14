رئيس غرفة البترول: الغاز المصري قد يكون بديل الروسي المستخدم في أوروبا

قال المهندس تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن مؤتمر إيجيبس 2022 في دورته الخامسة كان منظمًا على أعلى مستوى، وكانت تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسي معبرة عن فهمه للغاز والبترول والتصدير الخاص بهما ودعم الدول الإفريقية، لافتا إلى حضور أكبر رؤساء شركات البترول العالمية مثل «رئيس بريتش بروتيليوم»، و«شركة آباتشي»، و«رئيس وكالة الطاقة».

إتاحة التصدير بأقل سعر

وأضاف «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي خف من استخدام الأنابيب وهذا يتيح التصدير بأسعار أقل، مبينا أن ترسيم الحدود مع السعودية جعل هناك مناطق لطرح الاستكشافات في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاكتشافات البحرية ستكون غنية لأنها تشبه حقل ظهر الذي تم استكشافه مؤخرا.

الغاز المصري قد يكون عن بديلا عن الغاز الروسي

وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن أوروبا ستكون جادة لإجادة بدائل للغاز الروسي وقد تكون مصر هي البديل القريب والسريع لأن مصر تطل على البحر الأحمر والمتوسط وتستطيع مصر إنشاء خط غاز ينقل الغاز المسال القادم من شرق البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر ويتم توزيعه على عدة دول.

وأكد أن معظم خطوط الغاز تم إيقافها حول العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بين الدول في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن مصر بها ميزة وهي وجود عنصر بشري كثيف مدرب في قطاع البترول.