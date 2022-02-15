السماح لـ42 مواطنا بالتجنيس مع احتفاظهم بالمصرية.. وإبعاد سوري خارج البلاد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 142 والقرار رقم 186 لسنة 2022، يأذن فيه لـ42 مواطنا للتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدر وزير الداخلية القرار رقم 143 والقرار رقم 185 لسنة 2022، لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما أصدر القرار رقم 144 لسنة 2022، سوريًا خارج البلاد لأسبابٍ تتعلق بالصالح العام.

كما أصدر القرار رقم 187 لسنة 2022 يرفض طلب أحمد منصور يوسف الدريملي، فلسطيني الجنسية، اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتة السيدة سميرة سرحان عثمان الريملي بالتطبيق لنص المادة الثالثة/ 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواعٍ أمنية.