انطلاق أول رحلة تجريبية لـ«حافلات مكة» في الأراضي السعودية.. اليوم

تنطلق اليوم، الثلاثاء، المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بمدينة مكة المكرمة «حافلات مكة»، وفقاً لما أعلنته الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحسب صحيفة «عكاظ» السعودية.

مشروع لخدمة ضيوف الرحمن

وتنطلق الحافلات على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام، للتسهيل على المعتمرين والحجاج.

انطلاق أول رحلة تجريبية اليوم

ويعد مشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة، هو إحدى مبادرات برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، ضمن برامج رؤية 2030، التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتنطلق أول رحلة تجريبية اليوم عبر المسار 7A.

التوصيل من محطة القطار إلى الحرم المكي

وستقوم تلك الحافلات في أول رحلة تجريبية لها بنقل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع وصولاً إلى المسجد الحرام، ومن المقرر أن يبدأ العمل ببقية المسارات الـ«12» في الفترة القادمة حسب الخطة الموضوعة.

التعرف على آراء المستفيدين

وقررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة انطلاق المرحلة التجريبية كبداية أولية تتيح فرصة للتعرف على آراء وانطباعات المستفيدين، وذلك بهدف وضعها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.

يشار إلى أنّ تلك الخدمة من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية متمثلة في هيئة المشاعر المقدسة لضيوف الرحمن، وذلك من خلال رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وزوار المسجد الحرام.

ويعمل المركز الموحد للنقل في مكة «نقل مكة»، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات «حافلات مكة»، من خلال أربع مراحل في الأشهر المقبلة.