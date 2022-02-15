عاجل.. وفاة الأنبا يوحنا قلته والكنيسة: سنعلن تفاصيل الجنازة لاحقا

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وفاة الانبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للاقباط الكاثوليك في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقال المكتب الإعلامي للكنيسة، منذ قليل، إنه سيتم الإعلان في أقرب وقت عن ترتيبات صلاة الجنازة.

والانبا يوحنا قلته، ولد باسم كمال قلته بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م ثم حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م ثم الماجستير سنة 1972م فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

من هو الأنبا يوحنا قلته

تولى مسئولية الأعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في " دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى"، وقام بتدريس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى العام الماضي

الكنيسة الكاثوليكية

وفي أغسطس الماضي، هنأت الكنيسة الكاثوليكية"الانبا يوحنا قلته" بمناسبة تذكار سيامته أسقفاً، بمناسبة تذكار سيامته الأسقفية، وذكرت في البيان أنها تتمنى "لنيافته دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس لإتمام رسالته المقدسة."