«ميشلان»: رفع أسعار إطارات السيارات عالميا يحقق أرباحا أكبر في 2022

قالت شركة «ميشلان»، الفرنسية لصناعة إطارات السيارات، إنّها تتوقع أن تتجاوز أرباح هذا العام مستويات ما قبل جائحة كورونا، مُعلنة نتائج أفضل من المتوقع لعام 2021 مدعومة بزيادات في حجم الإنتاج والأسعار.

«ميشلان» تتوقع ارتفاع الأرباح لأكثر من 3.6 مليار دولار

وتتوقع الشركة أن ترتفع أرباحها التشغيلية في قطاعها إلى أكثر من 3.2 مليار يورو «3.6 مليار دولار»، فوق 3.01 مليار يورو المسجلة في 2019 وتماشياً مع تعهداتها السابقة بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022.

توقعات بنمو سوق الإطارات بنسبة 4% خلال 2022

وتُصنع ميشلان إطارات السيارات ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية «سيارات الركاب والشاحنات والمركبات المتخصصة مثل الزراعة أو معدات التعدين أو إطارات الطائرات»، وهذا العام، تتوقع الشركة نمو سوق إطارات السيارات الصغيرة بنسبة 4% وشهد سوق إطارات الشاحنات زيادة في الأسعار بنسبة تراوحت بين 1 و 5%.

وعادت السوق إلى مستويات 2019، وإن ظلت مضطربة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المحتمل أن تنتعش فقط خلال النصف الثاني، وربما الربع الأخير من العام، بحسب الشركة.

نمو سنوي 16% لمبيعات «ميشلان» خلال العام الماضي

وارتفعت مبيعات شركة ميشلان العام الماضي بأكثر من 16% على أساس سنوي إلى 23.80 مليار يورو، فوق أعلى نقطة ضمن نطاق توقعات المحللين التي قدمتها، وارتفعت أرباحها التشغيلية إلى 2.97 مليار يورو، بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات.

وأضافت أنها تتوقع ضغوطًا تضخمية مماثلة في عام 2022، بهدف التحوط من السعر كما فعلت العام الماضي، مشيرة إلى أن تأثرها بالتوترات الأخيرة الناجمة عن الصراع بين أوكرانيا وروسيا، حيث تستورد بعض المواد الخام منها.