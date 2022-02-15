«إحلال السيارات»: «تيجو» المركز الرابع في التسليم وأرخص من السوق بـ16 ألف جنيه

صرح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي منذ يناير 2021، بأن المبادرة تكثف جهودها لفحص طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة إحلال ملاكي أو تاكسي أو سيارة ميكروباص.

وقال عوض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه خلال شهري يناير وفبراير 2022، تم تسليم 200 سيارة إحلال للمواطنين وجار تسليم باقي الدفعات التي انطبقت عليها.

أسعار السيارة شيري تيجو 3

وأكد المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن السيارة الرياضية تيجو 3 حصدت المركز الرابع بين السيارات التي تم تسليمها للمواطنين، حيث سجل سعر السيارة "تيجو 3" التابعة لشركة "غبور مصر" موديل 2022، 236 ألف جنيه، وهي أرخص من السوق المحلية بـ16 ألف جنيه بالإضافة إلى سعر الأوفر برايس.

وأنهى المتحدث تصريحاته، بأن السيارة سعرها شامل التجهيز بالعمل بالغاز الطبيعي، ويتم خصم قيمة الحافز الأخضر من ثمنها.

يذكر أن مجموعة "غبور مصر" الوكيل المحلي للعلامات التجارية، "هيونداي" و"مازدا" و"شيري" و"هافال"،و"شاجان" في مصر.

وأعلنت المجموعة عن أسعار سيارات "شيري تيجو 3" موديل 2022، بقيمة بلغت 252 ألف جنيه في المحافظات.

والسيارة "شيري تيجو 3" تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طرازCVT و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السيارة شيري تيجو 3

الأبعاد الخارجية

الطول 4419 مترا

العرض 1765 مترا

الارتفاع 1651 مترا

سعة الحقيبة الخلفية 550 لترا

ومن مواصفات السيارة "شيري تيجو 3" احتوائها على عدد من وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها الوسادة هوائية وفرامل المانعة للانغلاق ABS – وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام الركن الأوتوماتيكي وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال “ISOFIX” ونظام "إيموبليزر" ضد السرقة.

كما زودت بمجموعة من التجهيزات، ومن أبرزها مصابيح ضباب أمامية – إمكانية التحكم في مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية – إضاءة نهارية LED – مصابيح خلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – فتحة سقف كهربائية – حامل سقف – مرايات جانبية كهربائي – كاميرا خلفية – جنوط رياضية 17 بوصة.