البنك الدولي يشيد بإنجازات «النقل» في مصر: يشهد نهضة كبيرة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الدولي؛ لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مشروعات النقل المختلفة، وخاصة مشروعات السكك الحديدية، وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الايجابية بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية، مشيراً إلى أن مصر حريصة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في جميع مشروعات النقل الأخضر المستدام الجاري والمخطط تنفيذها، خاصة أن القيادة السياسية وجّهت بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تجسد في تنفيذ مشروعات القطار الكهربائى الخفيف LRT، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ومشروعي المونوريل «العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر»، وتنفيذ مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى؛ لتقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثه.

إشادة البنك الدولي بقطاع النقل

كما أشاد وفد البنك الدولي بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، مؤكدا أن هناك وفدا من البنك الدولي وسكك حديد مصر زار مشروع تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية والممول من البنك الدولي، وعبر الوفد عن سعادته بالتقدم الكبير في معدلات تنفيذ المشروع.

وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تتعاون مع 4 شركات عالمية كبيرة متخصصة في مجال تطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وهي «الستوم، وسيمنز، وتاليس، وهيونداي» نظراً لأهمية هذا المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط.

بحث تمويل مشروع تحديث نظم الإشارات

وبحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف، والتعاون في مشروع إنشاء وصلة حديدية تربط ميناء السادس من أكتوبر الجاف بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ القباري، والذي سيتم ازدواجه، لتسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

وشدد وزير النقل على أهمية الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، والذي يعد أول مشروع ميناء جاف في مصر، والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.

ونوّه وفد البنك الدولي بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر، وبوجود شبكة من السكك الحديدية في الموانئ المصرية مثل الإسكندرية والسخنة ودمياط.

وناقش الجانبان أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات السكة الحديد، حيث أكد الفريق المهندس كامل الوزير، أنّ القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي، لافتا إلى أن توجيهات القيادة السياسية بدعم كل شركات القطاع الخاص، خاصة أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

إسناد جميع وسائل المواصلات الحديثة إلى مشغلين قطاع خاص دوليين

وأشار إلى أنّ جميع وسائل المواصلات الحديثة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيفLRT والمونوريل و واتوبيسات BRT سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها إلى مشغلين قطاع خاص دوليين متخصصين وأن هناك أنشطة عديدة مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية وندعو المستثمرين للاستثمار بها مثل إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز (قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – إنشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب - إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، بحث الطرفان التعاون الفني والتمويلي في مجال أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، حيث أكد أنّه جارٍ تنفيذ المحطات الخاص بالمشروع، وأنّ التعاون مع البنك الدولي في هذا المجال يعد إضافة مميزة لهذا المشروع الهام الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.