«التصديري للأدوية» عن الاستيراد بالاعتمادات المستندية فقط: يضر الإنتاج

علق الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل، على قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بداية من مارس المقبل، مبينًا أنّه قد يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية والعبوات المستخدمة في العملية التصنيعية، وهو ما يتسبب في الإضرار وتأخير عملية التصدير.

ماجد جورج: القرار قد يؤثر بالسلب على استيراد الخامات الإنتاجية

وحسب بيان صادر اليوم، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنَّ القرار سيضيف على خامات ومكونات الاستيراد تكلفة الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، موضحًا أنَّ القرار كان بحاجة إلى نقاش حوله من قبل مجتمع الأعمال والمصنعين، خاصة أنَّه لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع.

ماجد جورج: القرار لم يفرق بين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع

ولفت إلى دعم جهود الدولة في ضبط الاستيراد وخلق آليات منظمة له، لكن قرار الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية فقط من شأنه الأضرار بعملية استيراد خامات الإنتاج في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد المكونات من الخارج، في ظل عدم وجود بدائل محلية.

ونوه إلى أنَّ تعثر عجلة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بأي شكل من الأشكال لن يكون في صالح العملية التصنيعية والتصديرية، لذلك يجب أن يراعى في مثل هذه القرارات عدم التأثير السلبي على الصناعة والتصدير بوصفهما العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

يُذكر أنَّ البنك المركزي أصدر أمس قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارًا من مارس المقبل، وهو القرار الذي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل، وواجه القرار تحفظات كثيرة من جانب مجتمع الأعمال، وخاصة المستوردين.