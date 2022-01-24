وزير الاتصالات ومحافظ بني سويف يفتتحان 3 مراكز للخدمات البريدية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، 3 مكاتب بريد بمدينة بني سويف بعد تطويرها وتجهيزها بكافة الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتحويلها إلى مراكز بريدية متكاملة، وشملت «مكتب بريد المحطة، مكتب بريد مقبل، مكتب بريد المرمامح» ضمن خطة الوزارة لتقديم خدمات متميزة وبشكل ميسر مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترديين عليها، وبما يتواكب مع تطورات العصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الوزير يتفقد مكاتب البريد

وتفقد الوزير ومحافظ بني سويف، مكاتب البريد لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة، والاستماع إلى آراء المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد وتشمل خدمات الأحوال المدنية وسداد الفواتير، والخدمات المالية والبريدية التي مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

التكنولوجيا حققت الشفافية وقضت على الفساد

أشاد محافظ بني سويف بمستوى التطوير الذي تم من خلال دعم هذه المراكز بتجهيزات وأدوات وتقنيات حديثة وتدريب ورفع قدرات العاملين، والذي سيضيف لمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصة وأن خدمة البريد من الخدمات الجماهيرية الحيوية.

وتمنى المحافظ، أن يشمل هذا التطوير كل مراكز البريد على مستوى المحافظة في الوقت القريب، ضمن خطة الحكومة التي تهدف لتحسين الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لجمهور المواطنين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت في تقديم خدمات متنوعة وتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الإداري والمالي.

خطة الدولة للتحول الرقمي

وأكد وزير الاتصالات، على أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الوزارة، وتنفذها الهيئة القومية للبريد لتطوير مختلف القطاعات البريدية على مستوى الجمهورية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكي تصبح مراكز الخدمات البريدية المتكاملة واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك في ظل خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.

تفقد وحدة التشخيص عن بعد

كما تفقد وزير الاتصالات والمحافظ وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى بني سويف التخصصي والتي تعمل كمستقبل خدمة ضمن منظومة التشخيص عن بعد، التي يتم تنفيذها بالشراكة بين الوزارة ومديرية الصحة، ومستشفى بني سويف الجامعي كمقدم للخدمة الطبية.

وتعتمد الوحدة على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتخفيف العبء عنه، وتوفير خدمة التشخيص الطبي بكفاءة عالية الجودة للمناطق البعيدة والنائية، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى دون اللجوء إلى السفر أو الانتقال لمسافات بعيدة خارج المحافظة، إلى جانب دورها في تطوير وصقل المستوى العلمي والمهاري للأطباء عن طريق إتاحة التواصل بين الخبرات المختلفة بين مقدمي الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم في هذا الشأن.

7 وحدات للتشخيص عن بعد

وأشار المحافظ، إلى بنى سويف من أولى المحافظات في تفعيل وحدات العلاج عن بُعد، من خلال تشغيل 7 وحدات للتشخيص عن بُعد مرتبطة بوحدتين مركزتين بمستشفى بنى سويف التخصصي، ومستشفى ناصر العام، حيث يتم الربط التكنولوجي بين المستشفيات والوحدات الصحية والأجهزة المخصصة لتقديم هذه الخدمة.