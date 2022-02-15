ضبط 7646 شخصا دون كمامة وتحريز 850 شيشة خلال 24 ساعة

تكثّف وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ضبط 7646 شخصا دون كمامة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار «كوفيد - 19»، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وإلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، عن ضبط 7646 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7578 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 68 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 697 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة

كما أسفرت الحملات عن تحرير 697 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 154 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 850 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.