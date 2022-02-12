ضبط 7310 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في ضوء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 663 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

ضبط 7310 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7255 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 663 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 171 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات (894) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.