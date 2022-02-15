الكنيسة الكاثوليكية تعلن موعد جنازة ودفن الأنبا يوحنا قلته

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر موعد تجنيز الأنبا يوحنا قلته، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022، حيث تقام مراسم التجنيز غدا الأربعاء 16 فبراير في الساعة الواحدة ظهرًا.

وحول موعد عزاء الأنباء يوحنا قلته، فيستقبل المطارنة غدًا العزاء في قاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية تفاصيل مراسم تجنيز الأنبا يوحنا، والتي تبدأ اعتبارا من مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 15 فبراير في الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء، بعرض الجثمان بالكاتدرائية، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين.

وحول تفاصيل جنازة ودفن الأنبا يوحنا قلته، فتواصل الكنيسة مراسم التجنيز، غدا الأربعاء، في العاشرة صباحًأ تستمر حتى الواحدة ظهرًا، للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، على أن تكون صلاة القداس الإلهي والجناز والدفن الساعة الواحدة ظهرًا.

ويستقبل آباء السينودس البطريركي المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، مساء غد الأربعاء، اعتبارا من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.