معلومات عن الأنبا يوحنا قلته بعد وفاته.. و«الإنجيلية»: مفكر مصري كبير

توفي صباح اليوم، الثلاثاء، 15 فبراير، الأنبا يوحنا قلته المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك في مصر، وأعلنت عن وفاته الكنيسة الكاثوليكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسط حزن من أقاربه وتلاميذه.

نشأة ودراسة الأنبا يوحنا قلته

عاش الأنبا يوحنا قلته طفولة ريفية، وحمل اسم كمال قلته مع ولادته في قرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م.

وأكاديميًا خاض مشوارًا علميًا بين الدراسات العربية والإسلامية والشرقية، إذ أنَّه في عام 1965، حصل الأنبا يوحنا قلته على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية. وفي عام 1972، حصل على درجة الماجستير، وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في «دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي» من جامعة القاهرة.

وفي عام 1962، تولى الأنبا يوحنا قلته مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام، كما أنه رعى كنيسة السجود بشبرا.

تكريم الأنبا يوحنا قلته

ودرّس الأنبا يوحنا قلته الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسؤولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى العام الماضي.

وفي سبتمبر 2018، كرمت وزارة الثقافة الأنبا يوحنا قلته، في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مفكر وكاتب بالكنيسة الكاثوليكية.

رئيس الإنجيلية ينعى الأنبا يوحنا قلته

ونعى القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، منذ قليل، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، إذ قال: «بمزيدٍ منَ الحزنِ، نودع المفكر المصري الكبير، الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، الذي رحل عن عالمنا بعد عطاء فكري طويل، وخدمة روحية كبيرة، والذي كان له دور عظيم في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، بمشاعر وطنية حقيقية».

وتقدم القس أندريه زكي، بخالص العزاء لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وشعب الكنيسة وجميع المصريين، لفقدان الأنبا يوحنا قلته.