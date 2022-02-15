سقوط عصابة سرقة متعلقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج في مصر الجديدة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج في مصر الجديدة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، باكتشافها كسرا في زجاج السيارة ملكها وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، بطاقة الرقم القومي، بعض الأوراق حال توقفها بدائرة القسم.

مسجل خطر وراء الجريمة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الشرطة من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات ضبط وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.

سقوط المتهم في قبضة الشرطة

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج» وأقر بارتكابه 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأنه قام بارتكاب الواقعة محل البلاغ، وأرشد ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله «سيئ النية» عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 5 هواتف محمولة، جهاز واى فاى، و4 ساعات يد"، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.