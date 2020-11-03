ضبط تشكيل عصابى للإتجار بالآثار بحوزته 400 قطعة يشتبه في أثريتها

تمكنت قوة من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، عثر بداخل السيارة على عدد 382 قطعة "يشتبه فى أثريتهم"- 4 هواتف محمولة ".

وبفحصهم تبين احتوائهم على صور ومقاطع لفيديوهات مصورة للمضبوطات، بقصد التسويق عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة" - مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالآثار، وتسويقها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر أحدهم، بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بقصد بيعها، وقيامه بتوقيع إيصال أمانة له بمبلغ مالي، لحين التصرف فيها بالبيع.

وأضاف أحدهم، أنهم كانوا فى وجهتهم لبيع المضبوطات لأحد الأشخاص بمنطقة أبوالمطامير بالبحيرة، مقابل مبلغ (مليون دولار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.