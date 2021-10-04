ضبط تشكيل عصابى أثناء سرقة مواسير مياه بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام «سائق – 3 عمال» مقيمين جميعهم بمحافظة الجيزة، بسرقة عدد من مواسير المياه الخاصة بأحد المشروعات الخاصة بتطوير شبكات المياه بالمنازل بدائرة القسم باستخدام سيارة نقل.

ضبط المتهمين واعترافهم بالسرقة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة نقل بيضاء اللون «ملك وقيادة أحدهم» محمل عليها عدد «9 مواسير مياه خاصة بإحدى شركات المياه بالقاهرة»، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات بأسلوب «المغافلة».

كما تم التوصل إلى أحد مسئولي الشركة المشار إليها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات