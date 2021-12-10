محافظ شمال سيناء ووفد من الأزهر الشريف يؤدون صلاة الجمعة بالعريش (صور)

أدى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والقافلة الدعوية من علماء الأزهر الشريف والشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، صلاة الجمعة اليوم بمسجد النصر بوسط مدينة العريش.

وخطب الجمعة الشيخ أحمد أبو المعاطى، أحد علماء الدعوة فى القافلة الأزهرية التى وصلت العريش أول أمس، فى زيارة لتصحيح المفاهيم الدينية والوقوف على احتياجيات أهالى سيناء من الفكر الدعوى المعتدل.

وقال الشيخ أحمد أبو المعاطى، فى خطبة الجمعة، إن الله سبحانه وتعالى حارب الفاسدين والمفسدين ومنعهم من العلو فى الأرض، مشيرا إلى أن أساسيات الدين الإسلامى هى احترام الآخر، والعمل على نشر الأخلاق والتعاليم الدينية بين جميع فئات المجتمع، محذرا من الفتنة بين الناس، قائلا إن الله خلقك لتحيا حياة طيبة، بعيدا عن الفساد والمفسدين فى الأرض.

يأتي ذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لدعم جهود الدولة في نشر الوعي المجتمعي ومواجهة الأفكار المنحرفة.

وأعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء فى بيان لها، أن القافلة الدعوية إغاثية شاملة إلى المحافظة، وذلك برئاسة الأمين العام الدكتور نظير عياد، ومشاركة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، وسعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، والشيخ ياسر الفقي الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة.

برنامج الدعوة أسبوع كامل بجميع المناطق بالمحافظة

وأضاف بيان المنطقة الأزهرية، أن برنامج عمل القافلة الذي تستمر فعالياتها على مدار أسبوع كامل تستهدف الجامعات والمعاهد العليا والجمعيات الأهلية والتجمعات الشبابية والعاملين بالجهاز الإدارى لهيئات القطاع الحكومى بالمحافظة ومراكز الشباب والأندية الرياضية والتجمعات البدوية، وذلك لدعم جهود الدولة في التصدي للأفكار المنحرفة التي تهدد وعي المجتمع وتنال من انتمائهم لوطنهم وتسعى لزعزعة استقرارهم.