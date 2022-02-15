إنذار رسمي يطالب بإسقاط الجنسية عن مخرج «بشتقلك ساعات»: يروج للمثلية

قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض إنذارا رسميا لرئاسة مجلس الوزراء؛ لإسقاط الجنسية المصرية عن محمد حسن شوقي مخرج مصري يعيش في ألمانيا، بسبب إخراجه لفيلم «بشتقلك ساعات» من إنتاج مشترك لعدة دول، يروج للمثلية الجنسية بحسب وصفه.

بلاغ ضد مخرج فيلم «بشتقلك ساعات»

وقال أيمن محفوظ في نص إنذاره: "بعد أن تنبه الشعب المصري للهجمة الشرسة على قيمنا وأخلاقنا من خلال نشر أعمال فنية عن المثلية الجنسية وتمريرها إلى أذهان الشعب المصري، باعتبارها أمر واقع من خلال فنانين مأجورين بدافع هدم القيم المجتمعية للشعب المصري".

قصة فيلم «باشتاق لك ساعات»

وأردف محفوظ بإنذاره "بعد أن تم عرض الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السنيمائي ويحمل اسم (باشتاق لك ساعات) وقصة الفيلم تدور حول علاقة حب بين رجلين تشجعيا للمثلية الجنسية".

وأكمل: "بهذا العمل غير الأخلاقي أصبحت الجنسية المصرية شرف لا يمكن أن يستحقه هذا المخرج الداعم لفكرة الشذوذ، ويجب علينا جمعيا أن نحارب هذا الفن الهادم للقيم المجتمع الدينية والأخلاقية، وإبدال العلاقة بين الرجل والمرأه بعلاقة آثمة بين الرجل والرجل وهذا ما يرفضه الشعب المصري أن يكون بين أفراده من يحمل الجنسيه المصرية من يقوم بمثل تلك الأفعال الرخيصة".

واختتم "محفوظ" إنذاره المرسل بالمطالبة باتخاذ كل الإجراءت التي من شأنها إسقاط الجنسية عن المخرج.