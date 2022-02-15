الشهر العقاري يلزم مكاتب وفروع التوثيق بالعمل بنظام الميكنة

​أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التزام جميع مكاتب وفروع التوثيق المطورة بنظام المحررات الإلكترونية، والاستعاضة عن الدفاتر الورقية بالدفاتر الإلكترونية المحفوظة على الحاسب الآلي، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، واستمراراً لخطة وزارة العدل في تطوير وميكنة مكاتب وفروع توثيق الشهر العقاري على مستوي الجمهورية.

جاء هذا الإعلان عن نهاية العصر الدفتري والورقي بجميع المكاتب والفروع المطورة واستبدالها بأجهزة الحاسب الآلي، تنفيذاً وتفعيلاً لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 4730 بتاريخ 14/7/2020.

يذكر أن وزير العدل أمر في وقت سابق بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري للتحقق من مدى التزام مكاتب وفروع التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية بتطبيق القرار المذكور.

كما كلّف لجنة من المصلحة لإنشاء إدارة التدريب والبيانات داخل الهيكل التنظيمي لمصلحة الشهر العقاري نهوضاً واهتماماً بتطوير العنصر البشري، واستمرار التحول إلى الميكنة على نحو يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.