وزير العدل: 90% من العقارات بمصر غير مسجلة «إحنا في مشكلة كبيرة»

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة العدل بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، موضحًا أن تطبيق مشروع قانون الشهر العقاري سيكون بعد شهرين من تاريخ صدوره، إذ إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مُسجلة، معقبًا: «إحنا في مشكلة كبيرة، وسيتم إتاحة الكثير من الآليات التي تُسهل على المواطنين تسجيل العقار والوحدات بالشهر العقاري».

تسجيل الملكيات مشكلة تواجهها الدولة منذ عقود

أضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد» أن تسجيل الملكيات مشكلة تواجهها الدولة منذ عقود، كما أن مشروع قانون الشهر العقاري يسمح بتسجيل العقود العرفية وفق آليات معينة، ويضع آليات لحل أزمة وضع اليد على العقارات، موضحًا أن مشروع القانون نظم عملية تسجيل العقارات لمن يملك عقدًا نهائيًّا، كما أن التسجيل لم يعد مرتبطًا بالضريبة العقارية، مؤكدًا أن مشروع القانون يعتبر تعديلًا على القانون المعمول به منذ فترة طويلة.

تسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة فيها لمدة 15 سنة

تابع وزير العدل: «في السابق كان يتطلب الأمر كشف تحديد مساحة من قِبل هيئة المساحة وهو ما كان يؤدي إلى تزاحم شديد، فيما تقرر إتاحة إنهاء الأمر من أكثر من جهة لحل مشكلة الزحام»، موضحًا أن مشروع تعديل قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة يقدم حزمة تيسيرات للمواطنين أهمها تيسير عملية التسجيل: «ولو معاك العقد العرفي بتاع الشقة و5 سنوات وحسن نية يمكنك تسجيل العقار»، كما جرى وضع آلية لتسجيل العقارات «وضع اليد» بعد الإقامة فيها لمدة 15 سنة بشكل مستقر.