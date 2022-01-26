وزير العدل يبحث مع نظيره العراقي تفعيل اتفاقية المساعدة المتبادلة

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة، نظيره العراقي القاضي سالار عبدالستار وزير العدل بجمهورية العراق، واستعرض الوزيران خلال اللقاء سُبل التعاون الثنائي بين الجانبين فى مجالات شتى في ضوء العلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران سُبل تفعيل اتفاقية المساعــدة المتبادلــة والتعاون القانوني والقضائي بين حكومة البلدين الشقيقين، ومذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين وزارتي العدل في البلدين.

الوزير العراقي يشيد بتطور القضاء المصري

وأثنى الوزير العراقي، على التطوير المتلاحق في مِرفق القضاء المصري، ورحب بفتح أفق التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين.

حضر اللقاء، من الجانب العراقي، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق، والوكيل زياد خليفة خزعل، والمستشار بشار أحمد محمد، و مدير مكتب الوزير محمد خليل سلمان، والقنصل القانوني الدكتور عمر سبهان حمد، ومسؤول الملف الثنائي مصطفى أحمد عبدالرضا، ومسؤول المراسم أحمد محمد سامي.

كما حضر من الجانب المصري، المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري.