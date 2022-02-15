وزير الري: خسرنا مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية

استعرض محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تأثير التغيرات المناخية على ملف المياه، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مشددا على ضرورة رفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه وأضاف أن الدولة تشهد تحديات كبيرة في هذا الصدد.

وقال وزير الري إن التغيرات المناخية تسببت في جفاف بعض المناطق وتسببت في سيول بمناطق أخرى على مستوى العالم، موضحا أنّ شرق افريقيا يشهد جفافا في مناطق عديدة: «نستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا.. ويتم تخزين حصاد السيول للاستفادة بها وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض».

التغيرات المناخية تلوث المياه

وأوضح الوزير أن التغيرات المناخية تتسبب في تلوث المياه: «لا شك أن مصر تدعم التنمية في أفريقيا ولسنا ضد بناء السدود ولكننا شاركنا في بناء بعضها وما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وهناك العديد من التحديات العالمية بسبب التغيرات المناخية».

وأضاف: «74% من الكوارث الطبيعية التي حدثت في الفترة ما بين 2001 إلى 2018 تتعلق بالمياه والتي تشمل الفيضانات والجفاف العواصف الاستوائية والتي لها تأثيرات سلبية شديدة على المجتمعات والاقتصاد».

ولفت إلى أن المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بها مضيفا: «الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام 2016 والتنمية على ساحل البحر المتوسط والأحمر تقوم على تحلية المياه وهذا تحدي وفرصة والهدف هو تحقيق التنمية».

خطورة التعديات على الأراضي الزراعية

وحذر الوزير من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لافتا إلى خسارة مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية: «هذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة ولابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرص تراجع كثيرا».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني بحضور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول تراكم القمامة والمخلفات بالترع والمجاري المائية فضلا عن مناقشة سبل التعاون بين وزارتي الري والتمية المحلية في إطار البرتوكول المبرم بين الوزارتين.