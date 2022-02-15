رئيس مجلس النواب يشارك في جلسة البرلمان البحريني «صور»

حضر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، صباح اليوم، جانبا من انعقاد الجلسة العامة للبرلمان البحريني، في إطار زيارته الرسمية للمملكة.

وألقت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، مُعربةً عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للاطلاع على إنجازات المسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين.

وأشادت بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية - البحرينية، والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة.