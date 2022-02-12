رئيس النواب يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني: العلاقات بين البلدين متفردة

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني، في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب،

أهمية دفع التعاون البرلماني

أكّد رئيس مجلس النواب تفرد وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكّد جبالي أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

العلاقات المصرية البحرينية

فيما عبّر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني،عن بالغ اعتزاه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكّداً أنَّ مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكّد علي بن صالح الصالح ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.